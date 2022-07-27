Англія

Гравець вже тренується з КПР.

Хавбек юнацьких команд київського Динамо перебуває на перегляді у лондонському "Квінз Парк Рейнджерс", що виступає в англійському Чемпіоншипі. Про це повідомляє британське видання West London.

Повідомляється, що півзахисник залишив Україну вже після початку повномасштабної російської агресії за день до свого 18-річчя (яке відсвяткував 4 травня) і оселився у родичів у графстві Беркшир. Спочатку тренувався із аматорським Брекнелл Таун, після чого приєднався до молодіжного складу КПР.

Нагадаємо, інший вихованець Динамо близький до переходу у стан Шахтаря.