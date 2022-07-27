Україна

Вихованець Динамо може підсилити "гірників".

25-річний оборонець Андерлехта Богдан Михайличенко може перейти до донецького Шахтаря. Зараз він перебуває у таборі "гірників" у Нідерландах. Після медогляду очікується підписання контракту, повідомляє Ігор Циганик.

Зазначимо. що футболіст є вихованцем київського Динамо, проте закріпитися в основі "біло-синіх" не зміг. За основну команду київського клубу він провів лише 1 матч, після чого грав в орендах у кам'янській Сталі та луганській Зорі, яка у підсумку викупила лівого захисника.

У серпня 2020-го року Михайличенко уклав чотирирічний контракт із бельгійським Андерлехтом, де і провів останні два сезони.

Нагадаємо, Шахтар вийшов на матч із Аяксом у футболках із назвами українських міст-героїв замість прізвищ.