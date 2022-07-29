Англія

Португальський футболіст має намір скласти конкуренцію для українця.

Новоспечений лівий захисник Евертона Рубен Вінагре прокоментував свій перехід до табору "ірисок", де йому доведеться змагатися за місце в основному складі з українцем Віталієм Миколенком.

"Це здійснена мрія — приєднатися до такого великого клубу, як Евертон. Можливість працювати з дуже хорошими гравцями і дуже хорошим тренером в особі Френка Лампарда спонукала мене підписати контракт.

Тренер – футбольна легенда. Всі його знають, і можливість працювати і вчитися в нього і когось на кшталт Ешлі Коула — одного з найкращих лівих захисників футболу дуже важливо для мене.

Я віддаю все заради своїх партнерів по команді. Я завжди хочу перемагати, бо це єдиний правильний шлях. Ось чому я приїхав до Евертона: перемагати.

Конкуренція — це добре для мене та для Миколенка. Ми будемо розвиватися та працювати кожен день, щоб бути в основному складі. Він хороший гравець, а коли працюєш із такими футболістами, це добре для тебе.

Я добре поводжуся з м'ячем, мені подобається коли у мене м'яч. Я люблю атакувати та вести команду вперед, але і як відбирати – я теж знаю. Я з нетерпінням чекаю на початок нового виклику", — наводить слова Вінагре прес-служба "ірисок".

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться матч Евертон — Динамо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Football.ua.