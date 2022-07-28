Україна

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує підготовку до старту нового сезону, незважаючи на те, що команда Мірчі Луческу вже провела два офіційні матчі проти турецького Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Черговим суперником у благодійному матчі буде команда англійської Прем'єр-ліги – Евертон, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, який раніше виступав за "біло-синіх".

Гра пройде на стадіоні Гудісон Парк у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Раніше Миколенко прокоментував майбутній матч проти Динамо.