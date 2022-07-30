Англія

"Каноніри" визначилися із важливою роллю.

Керівництво та тренерський штаб Арсеналу ухвалили найважливіше рішення щодо нового капітана перед початком офіційних матчів.

Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", виконуватиме значну роль півзахисник Мартін Едегор.

Норвезький 23-річний футболіст має досвід капітанства у національній збірній, а тому для нього це не новинка.

Нагадаємо, що раніше Мартін Едегор прокоментував прихід до лондонської команди українського півзахисника Олександра Зінченка.