"Каноніри" визначилися із важливою роллю.
Мартін Едегор, getty images
30 липня 2022, 14:22
Керівництво та тренерський штаб Арсеналу ухвалили найважливіше рішення щодо нового капітана перед початком офіційних матчів.
Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", виконуватиме значну роль півзахисник Мартін Едегор.
Норвезький 23-річний футболіст має досвід капітанства у національній збірній, а тому для нього це не новинка.
Нагадаємо, що раніше Мартін Едегор прокоментував прихід до лондонської команди українського півзахисника Олександра Зінченка.