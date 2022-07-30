Керівництво та тренерський штаб Арсеналу ухвалили найважливіше рішення щодо нового капітана перед початком офіційних матчів.

Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", виконуватиме значну роль півзахисник Мартін Едегор.

Норвезький 23-річний футболіст має досвід капітанства у національній збірній, а тому для нього це не новинка.

Нагадаємо, що раніше Мартін Едегор прокоментував прихід до лондонської команди українського півзахисника Олександра Зінченка.