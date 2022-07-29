Оконкво проведе наступний сезон у Кру Александра.
Артур Оконкво, Кру Александра
29 липня 2022, 20:46
20-річний голкіпер лондонського Арсенала Артур Оконкво перебрався в оренду до клубу Кру Александра, що представляє місто Кру. У складі одного з найстраріших клубів Англії воротар гратиме на правах річної оренди.
Зазначимо, що "залізничники" грають у Першій лізі англійського футболу, себто третьому за силою дивізіоні.
У минулому сезоні Оконкво провів за молодіжну команду "канонірів" 6 матчів, пропустивши у них 11 м'ячів. Ворота "сухими" він залишав лише раз. У матчах основної команди не грав.
Нагадаємо, ОЛександр Зінченко назвав Мікеля Артету головним фактором переходу до Арсеналу.