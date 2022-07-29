Англія

Оконкво проведе наступний сезон у Кру Александра.

20-річний голкіпер лондонського Арсенала Артур Оконкво перебрався в оренду до клубу Кру Александра, що представляє місто Кру. У складі одного з найстраріших клубів Англії воротар гратиме на правах річної оренди.

𝗛𝗘'𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗛𝗘'𝗦 𝗔 𝗞𝗘𝗘𝗣𝗘𝗥! 🧤



✍️ Crewe Alexandra are delighted to announce the loan signing of Arthur Okonkwo from @Arsenal.



👉 https://t.co/PjGQfeSpkn#CreweAlex pic.twitter.com/H6l531VFdF — Crewe Alexandra (@crewealexfc) July 29, 2022

Зазначимо, що "залізничники" грають у Першій лізі англійського футболу, себто третьому за силою дивізіоні.

У минулому сезоні Оконкво провів за молодіжну команду "канонірів" 6 матчів, пропустивши у них 11 м'ячів. Ворота "сухими" він залишав лише раз. У матчах основної команди не грав.

Нагадаємо, ОЛександр Зінченко назвав Мікеля Артету головним фактором переходу до Арсеналу.