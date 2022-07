20-річний голкіпер лондонського Арсенала Артур Оконкво перебрався в оренду до клубу Кру Александра, що представляє місто Кру. У складі одного з найстраріших клубів Англії воротар гратиме на правах річної оренди.

