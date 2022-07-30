Англія

25-річним англійцем цікавиться Ньюкасл.

Півзахисник Лестера Джеймс Меддісон міг перейти до Ньюкасла. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, нещодавно клуби вели переговори щодо можливого трансферу 25-річного англійця.

Керівництво "сорок" пропонувало 40 мільйонів фунтів стерлінгів для "лис", але отримало відмову. Лестер хоче виручити за футболіста близько 60 млн фунтів — чи буде друга пропозиція від Ньюкасла — поки що невідомо.

Минулого сезону Меддісон провів 53 матчі, в яких забив 18 голів і віддав 12 результативних передач.