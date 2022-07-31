Англія

Керманич команди з Манчестера прокоментував поразку в матчі за Суперкубок Англії.

Чинний чемпіон Англії, Манчестер Сіті, напередодні не зміг здужати володарів Кубка країни, Ліверпуль, у протистоянні за перший трофей нового сезону — Суперкубок (1:3).

Ліверпуль — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після церемонії нагородження розповів про свої враження від побаченого на футбольному полі.

"У нас до цього минуло два тижні і ще кілька днів, відколи ми почали працювати на зборах, але сьогодні зрештою віддали все, що мали. Я сказав гравцям, що пишаюся їхньою послідовністю загальній справі.

Тепер ми повинні вдосконалюватися. Нам потрібен ще місяць тренувань, щоб набрати темп, і ми це зробимо.

Перші 15-20 хвилин суперники були кращими за нас. Вони змогли набрати потрібних обертів, забили гол, і лише після того, як нам удалось віднайти свою гру в останні 25 хвилин першого тайму, ми були дуже схожими самі на себе. Ліверпуль намагався атакувати, але натомість залишав перед нами багато простору.

У другому таймі ми почали дуже добре, однак існувало певне напруження після пропущеного голу. Ми справді грали в гарний футбол проти цього Ліверпуля в його поточному стані, та навіть у першому таймі ми створили достатньо моментів для забитого м’яча.

Голанд? Для нього було слушним побачити реальність нової країни, нової ліги. Він був повністю в грі. Сьогодні він не забив? Нічого. Заб’є іншим разом", — заявив іспанський фахівець.

Для Манчестер Сіті сезон англійської Прем’єр-ліги розпочнеться з гостьової гри проти Вест Гема 7 серпня.