Англія

Футболіст зацікавив лондонський гранд.

Лондонський Челсі продовжує трансферну кампанію, перебуваючи у пошуках підсилення команди.

Так, "пенсіонери" звернули увагу на захисника РБ Лейпциг Йошку Гвардіола, повідомляє Фабріціо Романо.

Англійці намагались досягти домовленостей із "биками" залучивши хорвата в якості обміну на Вернера. Тим не менш, німецький клуб не погодився на такі умови.

Очікується, що сторони поновлять переговори найближчим часом.

Минулого сезону Гвардіол зіграв 45 матчів, забивши два голи та три гольові передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Тоттенгема до захисника.