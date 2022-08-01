Англія

Сенегальський захисник залишився дуже задоволеним розмовою із легендою.

Каліду Кулібалі після переходу до лондонського Челсі традиційно для новачків вибирав собі ігровий номер.

Сенегальський захисник захотів виступати під 26-м номером, який раніше належав легенді "синіх" — Джону Террі.

Каліду Кулібалі зателефонував англійцю та попросив дозволу виступати у футболці з 26 номером.

Зазначимо, що у складі Наполі Кулібалі провів 317 матчів, забивши 14 м’ячів та віддавши вісім гольових передач.

Нагадаємо, що раніше придбання нового виконавця прокоментував головний тренер "синіх" Томас Тухель, тоді як Наполі опублікував прощальний лист до Кулібалі.