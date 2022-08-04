"Лиси" хочуть домовитися з лондонцями про перехід Хадсона-Одої.
Каллум Гадсон-Одої, getty images
04 серпня 2022, 20:19
Лестер розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, "лисиці" хочуть оформити перехід вінгера Челсі Каллума Хадсон-Одої.
Гадсон-Одої відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Каллму Гадсон-Одої також входить до списку інтересів ще одного представника АПЛ – Ньюкасла.