Англія

"Лиси" хочуть домовитися з лондонцями про перехід Хадсона-Одої.

Лестер розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, "лисиці" хочуть оформити перехід вінгера Челсі Каллума Хадсон-Одої.

Гадсон-Одої відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Каллму Гадсон-Одої також входить до списку інтересів ще одного представника АПЛ – Ньюкасла.