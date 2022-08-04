Англія

Іспанський футболіст близький до завершення трансферу.

Челсі суттєво просунувся у переговорах щодо захисника Брайтона Марка Кукурельє і незабаром може завершити угоду.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський футболіст проходить медичне обстеження у лондонській команді.

Минулого сезону Кукурелья провів 39 матчів у всіх турнірах на клубному рівні: на його рахунку гол та дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон хоче більше грошей за Кукурелью, ніж пропонує Челсі.