Іспанський футболіст близький до завершення трансферу.
Марк Кукурелья, getty images
04 серпня 2022, 22:31
Челсі суттєво просунувся у переговорах щодо захисника Брайтона Марка Кукурельє і незабаром може завершити угоду.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський футболіст проходить медичне обстеження у лондонській команді.
Минулого сезону Кукурелья провів 39 матчів у всіх турнірах на клубному рівні: на його рахунку гол та дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон хоче більше грошей за Кукурелью, ніж пропонує Челсі.