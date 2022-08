Лондонський Челсі підписав захисника Брайтона Марка Кукурелью. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Між Челсі та Брайтоном укладено повну угоду на суму понад 50 мільйонів фунтів.

Marc Cucurella to Chelsea, here we go! Full agreement in place between Chelsea and Brighton for more than £50m. Levi Colwill on the verge of joining Brighton soon. 🚨🔵 #CFC



Personal terms already agreed, no way for Man City. Cucurella will become Chelsea new signing, done. pic.twitter.com/5Rw6CvDT1l