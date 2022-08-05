Англія

До вашої уваги прогноз на нову кампанію чемпіонату Англії, складений оглядачем АПЛ Микитою Євтушенком за підсумками проєкту "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже сьогодні, п'ятого серпня, з поєдинку між Крістал Пелес та Арсеналом, стартовий свисток у якому прозвучить о 22:00 за київським часом, а офіційним транслятором цього турніру в Україні знову стане Setanta Sports.

У попередні кілька днів у рамках проєкту "Великий анонс" ми підготували та опублікували чотири матеріали з представленням команд нового розіграшу англійської першості, розподіливши їх на чотири різні групи за рівнем, амбіціями, теоритичними шансами та головними цілями в АПЛ-2022/23.

Так, перший матеріал був присвячений новачкам цього сезону Прем'єр-ліги (Борнмут, Фулгем та Ноттінгем Форест).

У другому матеріалі ми торкнулися команд, основним завданням яких стане фініш у середині турнірної таблиці чемпіонату Англії (Лідс, Брентфорд, Саутгемптон, Крістал Пелес, Вулвергемптон, Евертон).

У третьому матеріалі ми поговорили про "темних конячок", які можуть здивувати та поборотися за потрапляння в єврокубкову зону (Брайтон, Астон Вілла, Лестер, Вест Гем та Ньюкасл).

А вже сьогоднішній заключний текст із цієї серії, звісно, стосувався найцікавішого — представників "великої шістки" англійского футболу, які традиційно мають розіграти між собою найвищі місця та поборються безпосередньо за саме чемпіонство (Арсенал, Тоттенгем, Челсі, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ліверпуль).

За підсумками всіх цих матеріалів, у нас склалася загальна картина того, як може виглядати підсумкова таблиця в АПЛ-2022/23.

Важливе уточнення: редакція Football.ua чудово розуміє, що прогнози на таку тривалу дистанцію у підсумку розраховані більше на фактор везіння, а не на аналітику, тому всі подібні передсезонні турнірні таблиці мають лише інформативний характер і є результатом думок автора з урахуванням стану справ усередині команд АПЛ на сьогоднішній день.

Тож, прогноз на АПЛ-2022/23 від Микити Євтушенка, автора та оглядача чемпіонату Англії на Football.ua, у день першого матчу сезону виглядає наступним чином:

Для порівняння різних думок щодо турнірної таблиці АПЛ в новому сезоні пропонуємо вам також ознайомитися з думками наших колег із авторитетних спортивних видань Великобританії.

Почнемо, мабуть, із спортивної редакції відомого всім видання BBC, яке задіяло в опитуванні аж 22 своїх телевізійних та радіоекспертів, при цьому їхнє завдання обмежувалося вибором та розподілом команд лише у рамках топ-4 таблиці АПЛ

Прогнози від експертів з BBC Sport:

Авторитетне спортивне видання The Athletic задіяло у своєму прогнозі на новий сезон АПЛ думку та аргументи п'яти своїх журналістів та редакторів, після чого спільними зусиллями було складено лише один варіант турнірної таблиці з урахуванням думки кожного з учасників цього опитування.

Прогноз від редакції The Athletic:

Футбольний відділ авторитетного видання The Telegraph опублікував прогнози дев'яти своїх авторів, але основою матеріалу стала робота лише одного з них — Сема Волласа. Інші вісім думок експертів представили як доповнення наприкінці основного прогнозу Волласа,

Прогноз автора Telegraph Football Сема Волласа:

І на завершення хлопці з аналітичного футбольного видання The Analyst традиційно надали нам результати розрахунків суперкомп'ютера, який, до речі, буквально нещодавно передбачив тріумф збірної Англії на жіночому Євро-2022. Тепер подивимося, що цей суперкомп'ютер прогнозує зараз в АПЛ.

Якщо коротко, то найбільші шанси на чемпіонство очікувано мають Ліверпуль та Манчестер Сіті. Фаворитами на потрапляння до топ-4, не враховуючи двох вищезгаданих команд, є Тоттенгем та Челсі. Виліт наразі прогнозується всім трьом новачкам сезону: Борнмуту, Ноттінгему та Фулгему.

Турнірна таблиця АПЛ-2022/23 за версією The Analyst:

Пропонуємо також вам, наші читачі, ділитися своїми очікуваннями, варіантами турнірних таблиць АПЛ-2022/23 та прогнозами на новий сезон англійської Прем'єр-ліги у коментарях до цього матеріалу.

Крім того, нам особливо цікава ваша думка щодо головного питання: хто ж стане чемпіоном Англії у новому розіграші? Як і зазвичай визначаємо фаворита шляхом голосування нижче.