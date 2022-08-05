Англія

Німецький тренер хоче отримати нового вінгера.

Ліверпуль продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, "мерсисайдці" хочуть підписати вінгера Баварії Лероя Сане. У футболісті особисто зацікавлений Юрген Клопп.

Очікується, що перехід може коштувати Ліверпуль 50 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що минулого сезону Лерой відіграв 45 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 14 голами та 15 результативними передачами.

Нагадаємо, що німецький вінгер також зацікавив й інші клуби — раніше агенти запропонували Реалу підписати Сане.