Німецький тренер хоче отримати нового вінгера.
Лерой Сане, фото getty images
05 серпня 2022, 18:59
Ліверпуль продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, "мерсисайдці" хочуть підписати вінгера Баварії Лероя Сане. У футболісті особисто зацікавлений Юрген Клопп.
Очікується, що перехід може коштувати Ліверпуль 50 мільйонів фунтів.
Зазначимо, що минулого сезону Лерой відіграв 45 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 14 голами та 15 результативними передачами.
Нагадаємо, що німецький вінгер також зацікавив й інші клуби — раніше агенти запропонували Реалу підписати Сане.