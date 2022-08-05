Англія

24-річний іспанець став підопічним Томаса Тухеля у складі "синіх".

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Брайтона Марком Кукурельєю.

Угода з 24-річним іспанцем розрахована на шість років.

Інші деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 53 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Кукурелья провів 39 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.