24-річний іспанець став підопічним Томаса Тухеля у складі "синіх".
МАРК КУКУРЕЛЬЯ, GETTY IMAGES
05 серпня 2022, 14:32
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Брайтона Марком Кукурельєю.
Угода з 24-річним іспанцем розрахована на шість років.
Інші деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 53 мільйонів фунтів стерлінгів.
Минулого сезону Кукурелья провів 39 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.