Англія

Лондонці продали непотрібного гравця.

Челсі продовжує роботу над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт представника МЛС Цинцинаті, новачком команди став захисник лондонців Метт Міазга.

Зазначимо, що минулого сезону американський центрбек провів 11 матчів на клубному рівні за Алавес, отримавши дві жовті картки.

За дорослу команду лондонців Міазга відіграв лише дві зустрічі.

Нагадаємо, що раніше Челсі оголосив про підписання контракту із захисником Брайтона Марком Кукурельєю.