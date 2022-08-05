Іспанія

Каталонський гранд змушений звернутися до інших кандидатур на посилення складу.

Напередодні лондонський Челсі оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном Сесаром Аспілікуетою до літа 2024 року, хоча спочатку очікувалося, що іспанський захисник приєднається до Барселони.

Директор каталонського клубу Матеу Алемані розповів чому трансфер гравця Челсі не відбувся.

"У нас була угода з Аспілікуетою щодо особисного контракту, але Челсі не захотів його продавати. У нас є інші варіанти, але я не можу назвати жодного імені", — цитує слова Алемані журналіст Фабриціо Романо,

Раніше повідомлялося, що Барселона переключила свою увагу на Тома Меньє з дортмундської Борусії.