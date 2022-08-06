Англія

Іспанський тренер досяг ювілейної позначки.

Арсенал у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.

Як повідомляє статистичний портал Opta, Мікель Артета здобув 50 перемогу з "канонірами" у рамках чемпіонату Англії.

Для цього іспанцеві знадобилося 98 поєдинків. Це другий показник за швидкістю. Найшвидше досягти 50 перемог вдавалося лише Венгеру (за 94 матчі).

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу першого туру АПЛ між Арсеналом та Крістал Пелас.