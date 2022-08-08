Англія

Сьогодні датський форвард прилетить до Лондона, щоб завершити свій перехід.

Півзахисник Сампдорії Міккель Дамсгор найближчим часом стане гравцем Брентфорда. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сьогодні 22-річний данець прилетить до Лондона, щоб пройти медичне обстеження.

Після цього футболіст підпише контракт до літа 2027 року. Сума трансферу становитиме близько 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

Більшу частину минулого сезону Дамсгор пропустив через травму стегна. На його рахунку 12 матчів, у яких він отримав одну жовту картку.