Італія

Найближчим часом 22-річний футболіст пройде медогляд та підпише контракт.

Півзахисник Сампдорії Міккель Дамсгор найближчим часом може стати гравцем Брентфорда. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу прийняло пропозицію англієць у розмірі 16 мільйонів фунтів стерлінгів за 22-річного данця.

Найближчими днями футболіст має прилетіти до Англії, щоб пройти медичне обстеження, після чого він підпише контракт.

Більшу частину минулого сезону Дамсгор пропустив через травму стегна. На його рахунку 12 матчів, у яких він одержав одну жовту картку.