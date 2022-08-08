Англія

Захисник збірної Англії перебрався до табору "ірисок".

Евертон продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "Ірисок", вдалося домовитися про перехід захисника Вулвергемптона Конара Коуді на правах орендної угоди.

Можливо, цей перехід викликаний травмою Бена Годфрі, який вибув щонайменше на три найближчі місяці.

Минулого сезону Коуді провів 42 матчі за "вовків" у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи.

Нагадаємо, що Евертон цього тижня планував завершити перемовини щодо трансфера трьох футболістів — Коуді один з них.