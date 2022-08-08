Англія

Потужне підсилення очікує на Миколенка та партнерів.

Невиразний початок сезону з домашньої мінімальної поразки від лондонського Челсі у виконанні Евертона (0:1) зумовив суттєве розчарування в керівників і вболівальників клуба відносно планів команди на новий сезон.

Евертон — Челсі 0:1 Відео голу та огляд матчу

У розташуванні "ірисок" є стійка позиція відносно того, що їм потрібно якнайшвидше зробити одразу кілька якісних придбань задля підсилення власного стартового складу.

Завдячуючи роботі відділу скаутингу клуба, Евертон вже має достатньо варіантів на прикметі, тому, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, цього тижня варто очікувати на багато новин із табору цього колективу.

Півзахисники французьких Лілля Амаду Онана та Парі Сен-Жермен Гана Гує, а також захисник Вулвергемптона Конор Коуді — трійка футболістів, щодо яких найближчим часом "іриски" мають завершити всі перемовини.

При цьому, представник "лис" знаходиться на верхівці списку бажаних придбань для головного тренера Евертона Франка Лампарда, а щодо представника чемпіонів Франції залишається лише узгодити певні моменти щодо суми відступних.