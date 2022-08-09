Англія

Іспанець може повернутися до чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, "червоні дияволи" розглядають кандидатуру іспанського нападаючого Альваро Морати.

У минулому сезоні гравец провів 48 поєдинків за Ювентус: на його рахунку 12 голів та дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що інша трансферна мета "чернвоних дияволів", Де Йонг, не хоче переходити в Манчестер Юнайтед, але може розглянути варіант із Челсі.