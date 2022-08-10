Англія

Лондонці хочуть підписати Єремі Піно.

Арсенал продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, лондонський клуб націлився на підписання 20-річного вінгера Вільярреала Єремі Піно. Очкується, що іспанців влаштує пропозиція у розімірі 45 мільйонів євро.

Минулого сезону іспанський нападник відіграв 40 поєдинків на клубному рівні, відзначившись сімома голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що минулого року "Жовта субмарина" продовжила контракт зі своїм талантом до літа 2027 року.