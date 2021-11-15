Испания

Новое соглашение с испанским хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

Вильярреал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Йереми Пино.

Новое соглашение с 19-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

¡𝗬𝗔 𝗘𝗦 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 💪!



¡Y NO PODEMOS ESTAR MÁS FELICES 🥳!



2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ @santos_yeremy 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ pic.twitter.com/WsNfuE73NQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 15, 2021

В нынешнем сезоне Пино провел 16 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста. Также он уже дебютировал в составе сборной Испании, в которой отыграл две встречи.

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