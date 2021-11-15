Вильярреал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Йереми Пино.

Новое соглашение с 19-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Пино провел 16 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста. Также он уже дебютировал в составе сборной Испании, в которой отыграл две встречи.

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