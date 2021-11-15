Новое соглашение с испанским хавбеком рассчитано до лета 2027 года.
Йереми Пино, Getty Images
15 ноября 2021, 15:00
Вильярреал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Йереми Пино.
Новое соглашение с 19-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Пино провел 16 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста. Также он уже дебютировал в составе сборной Испании, в которой отыграл две встречи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.