Італія

Команда Джан П'єро Гасперіні має намір позбутися трьох виконавців.

Аталанта завершила перший етап підготовки до старту нового сезону в італійській Серії А. Про це повідомляє TuttoAtalanta.

Клуб з Бергамо в даний час знаходиться на своїй базі, а до цього він провів збори в комуні Клузоне, де зіграв три спаринги, вигравши всі три з розгромним рахунком.

За інформацією джерела, новий спортивний директор "бергамасків" Тоні Д'Аміко залишився незадоволеним діями трьох виконавців, яких він одразу виставив на трансферний ринок.

Йдеться про Сама Ламмерса, Олексія Міранчука та Йосіпа Ілічича, який є прямим конкурентом українця Руслана Маліновського.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Аталанта посіла лише восьме місце у турнірній таблиці Серії А і не потрапила до єврокубків на майбутню кампанію.