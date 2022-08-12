Англія

24-річний англієць залишиться гравцем "червоних дияволів".

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не перейде до складу ПСЖ у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" разом із головним тренером команди Еріком тен Гагом вирішили не продавати 24-річного форварда цього літа.

Раніше журналіст Ніколо Скіра повідомляв, що футболіст уже погодив особистий контракт із ПСЖ.

Минулого сезону Рашфорд провів 31 матч, у яких забив п'ять голів і віддав два асисти.