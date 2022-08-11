Франция

Англієць може перебратися до Ліги 1.

Парі Сен-Жермен продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання L`Equipe, французький клуб націлився на підписання форварда Манчестера Юнайтеда Маркуса Рашфорда.

Зазначимо, що минулого сезону англійський футболіст провів тридцять один поєдинок, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що раніше два представника АПЛ, Арсенал і Ньюкасл, стежили за ситуацією навколо Рашфорда.