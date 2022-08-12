Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс другого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів після повернення на телевізійні екрани минулого тижня.

У ці вихідні на нас також очікує низка цікавих протистоянь, з якими пропонуємо вам ознайомитись у нашому анонсі другого туру АПЛ.

АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

У стартовому матчі нового сезону Прем'єр-ліги Арсенал вирушив у гості до Крістал Пелес, де здобув непросту перемогу з рахунком 2:0. Підопічні Мікеля Артети повністю контролювали гру перші півгодини поєдинку, однак у другому таймі їм довелося виступити в ролі другого номера та стримувати натиск господарів, що багато в чому вдалося успішно зробити завдяки зразковій грі центрального захисника Вільяма Саліба та кільком непоганим сейвам у виконанні голкіпера Аарона Рамсдейла. Також свій дебют за "канонірів" у тому матчі здійснив українець Олександр Зінченко, який виконував роль вільного лівого захисника, часто підключався до атак Арсеналу і у першій же офіційній грі за новий клуб відзначився результативною передачею.

Тепер Арсенал виступить як домашня сторона і прийматиме на своєму полі Лестер, який, як і раніше, поки є єдиною командою АПЛ, яка ніяк не підсилила свій склад у літнє трансферне вікно. Швидше за все, далеко не найкраща за якістю та різноманітністю лава для запасних зіграла з "лисицями" злий жарт і в минулому матчі першого туру АПЛ із Брентфордом. До 62-ї хвилини підопічні Брендана Роджерса мали перевагу в рахунку в два м'ячі, але за підсумками "бджолам" вдалося відігратися, а Лестер за підсумками був змушений задовольнятися лише нічиєю (2:2). В останніх трьох зустрічах Лестер програвав Арсеналу, поступаючись у рахунку у два м'ячі (0:2, 0:2, 1:3). На сьогоднішній момент важко уявити, що ситуація має якось змінитися на користь "лисиць".

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 6,42. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,63.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Габріел, Саліба, Зінченко — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Лестер: Ворд — Кастань, Фофана, Еванс, Амарті, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюзбері-Голл, Медіссон — Варді

Не зіграють: ... — Барнс, Бертранд, Перейра

Під питанням: Вієйра, Сміт-Роу — ...

прогноз 2:0

БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 19:30. БРЕНТФОРД КОММЬЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

За підсумками минулого сезону, будучи новачком англійської еліти, Брентфорд заслужив на репутацію команди, яка здатна стати проблемою для суперників абсолютно різного рівня, включаючи клуби з так званої "великої шістки". Колектив Томаса Франка довів цю тезу і у своєму минулому матчі, зумівши у другій половині другого тайму переломити хід протистояння з Лестером, відіграти два м'ячі відставання та за підсумком забрати свою скарбничку одне набране очко, причому зробивши це в гостях, при чужих уболівальниках.

Щодо Манчестер Юнайтед, то старт сезону Прем'єр-ліги став для манкуніанців справжнім провалом. Так, Еріку тен Гагу у його першому офіційному матчі на чолі "червоних дияволів" протистояв симпатичний і комбінуючий Брайтон, який досі не є одним із представників Англії в єврокубках лише через недостатній загальний клас виконавців, якого не завжди вистачає на всю дистанцію сезону. Але МЮ зі свого боку також продемонтував просто жахливий виступ, особливо це стосується центру півзахисту, в якому тягли свою команду у яму Фред і Мактоміней. Очевидно, що Юнайтед чекає ще багато роботи при новому керманичі, а Брентфорду залишається тільки користуватися ненайкращою формою свого майбутнього суперника і намагатися добувати очки.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,02, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 3,91. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,6.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Рая — Гікі, Янссон, Мі, Генрі — Янельт, Нергор, Дасілва — Мбемо, Тоуні, Вісса

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу — Мактоміней, Еріксен, Фернандеш — Санчо, Роналду, Рашфорд

Не зіграють: Аєр, Канос, Піннок — Вільямс, Грінвуд

Під питанням: ... — Марсьяль, Пельїстрі

прогноз 2:2

ЧЕЛСІ — ТОТТЕНГЕМ

НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 18:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Центральний матч другого туру АПЛ буде представлений однією з варіацій лондонського дербі, в рамках якого між собою зустрінуться Челсі та Тоттенгем на стадіоні Стемфорд Брідж. Старт сезону для перших вилився у непросту перемогу над Евертоном з рахунком 1:0, яку вдалося здобути завдяки реалізованому пенальті у виконанні Жоржиньо, кільком зразковим сейвам у виконанні голкіпера Едуара Менді та загалом зразковій грі лінії захисту "синіх". Поки що помітно неозброєним оком, що команда Томаса Тухеля поки що неповністю готова до нового сезону, про що говорив і сам німецький фахівець. "Сині" все ще ведуть роботу з посилення складу новими виконавцями і лише вкочуються в новий сезон, тому "справжнього Челсі" ми ще не бачили і навряд чи побачимо вже найближчим часом.

У стані Тоттенгема ситуація дещо протилежна. "Шпори" завершили роботу на трансферному ринку щодо посилення свого складу фактично ще до свого вильоту до Південної Кореї на передсезонний підготовчий збір, де команда на власні очі переконалася, що таке насправді тренування Антоніо Конте у фізичному плані. Щодо готовності Тоттенгема до нового сезону ми переконалися вже в матчі першого туру, в якому Саутгемптон зазнав розгромної поразки від клубу з Північного Лондона з рахунком 1:4. Зважаючи на це на даному етапі краще все-таки виглядають "шпори", а не Челсі, хоча перевага надається "синім" через факт домашньої команди.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,31, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,26. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг — Гаверц

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Сессеньйон, Бентанкур, Хойб'єрг, Емерсон — Кулушевські, Кейн, Сон

Не зіграють: Ковачич — Скіпп

Під питанням: ... — ...

прогноз 0:1

ЛІВЕРПУЛЬ — КРІСТАЛ ПЕЛЕС

ПОНЕДІЛОК, 15 СЕРПНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Перший поєдинок Ліверпуля в новому сезоні став чи не найбільш сенсаційним у стартовому турі в плані результату. Підопічним Юргена Клоппа протистояв Фулгем, який став одним із новачків Прем'єр-ліги на правах переможця Чемпіоншипу минулої кампанії. Але незважаючи на статуси "срібного" призера, фіналіста Ліги чемпіонів, а також переможця Кубка Англії, Кубка англійської ліги та Суперкубка Англії у Ліверпуля, аутсайдеру вдалося нав'язати свою гру як мінімум у першому таймі та здобути нічию завдяки дублю Александра Мітровича. "Червоним" вдалося переломити хід зустрічі та реалізувати свої моменти лише після виходу на заміну Дарвіна Нуньєса, який у першому ж своєму матчі в АПЛ відзначився голом та результативною передачею, але загалом картину поєдинку це не змінило – далеко не найкращий виступ у виконанні Ліверпуля.

Як уже писалося вище, Крістал Пелес стартував у новому сезоні Прем'єр-ліги з домашньої поразки лондонському Арсеналу з рахунком 0:2, але також ми писали, що для "канонірів" той матч не став легкою прогулянкою. Підопічні Патріка Вієйра повністю контролювали гру у другому таймі та мали не одну можливість забити у ворота суперника, але за підсумком "орли" вбили інтригу, забивши... Але забивши у власні ворота... Проте, якщо брати загалом, то Вієйра за рік виконав хорошу роботу в таборі Крістал Пелес, відійшовши від прагматичного підходу до більш комбінаційного та цікавого стилю футболу. Немає жодних сумнівів, що по ходу сезону "орли" ще зможуть нас здивувати, але після осічки в першому турі Ліверпуль має величезне бажання довести, що це було лише тимчасовою помилкою.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,2, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 17,37. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,23.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Езе, Шлупп, Дукуре — Айю, Матета, Заха

Не зіграють: Конате, Келлехер, Жота, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Алькантара — Батленд, Томкінс, МакАртур, Олісе

Під питанням: Цимікас, Кейта — Джонстоун

прогноз 3:1

АСТОН ВІЛЛА — ЕВЕРТОН

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 14:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР

У стартовому матчі другого туру Астон Вілла спробує реабілітувати проти Евертона за сенсаційну поразку з рахунком 0:2 від Борнмута, який є одним із новачків поточного розіграшу АПЛ і на папері вважається головним претендентом на виліт. Загалом Астон Вілла та Евертон наразі є командами одного рівня, хоча амбіції бірмінгемців набагато вищі – боротьба за єврокубки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Дієго Карлос, Дінь — Макгінн, Камара, Дуглас Луїс — Бейлі, Воткінс, Коутіньо

Евертон: Пікфорд — Коулман, Голгейт, Коуді, Тарковські, Миколенко — Дукуре, Онана — Івобі, Гордон, Грей

прогноз 1:1

БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 17:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГРЕМ СКОТТ

Зустріч двох команд, які цього сезону в теорії можуть поборотися за сьомий рядок, який за певних умов (якщо у переможця Кубка Англії і так є місце в єврокубках) дає право зіграти в Лізі конференцій. Досить цікаве протистояння, у якому важко виділили однозначного фаворита.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер — Марч, Грос, Мак Аллістер, Кайседо, Лаллана, Троссар — Велбек

Ньюкасл: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Таргетт — Віллок, Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен

прогноз 1:1

ВУЛВЕРГЕМПТОН — ФУЛГЕМ

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 17:00. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС

Вулвергемптон у минулому турі зазнав поразки від оновленого Лідса, який через втрату двох своїх лідерів вважається багатьма чи не претендентом на виліт, а зараз зустрінеться з Фулгемом, який здивував усіх за підсумками протистояння з Ліверпулем. Чи продовжать "дачники" так само приємно дивувати, а "вовки" — засмучувати?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінс, Кілман, Аїт-Нурі — Дендонкер, Невеш, Гіббс-Вайт — Поденсе, Гедеш, Нету

Фулгем: Лено — Тете, Адерабійо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья, Перейра — Кебано, Мітрович, Кордова-Рід

прогноз 2:2

МАНЧЕСТЕР СІТІ — БОРНМУТ

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Коли чинний чемпіон Англії зустрічається з головним претендентом на виліт — нічого хорошого для другого не прогнозується, навіть якщо той переміг непростого суперника у своєму минулому матчі. Головна інтрига тут у тому, чи вдасться Борнмуту завдяки своїй обороні уникнути розгромної поразки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Фоден, Голанд, Гріліш

Борнмут: Траверс — Сміт, Лерма, Мефам, Келлі, Земура — Кук, Біллінг — Таверньє, Мур — Соланке

прогноз 3:0

САУТГЕМПТОН — ЛІДС

СУБОТА, 13 СЕРПНЯ, 17:00. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ХАРРІНГТОН

Зважаючи на минулий ненайкращий виступ Саутгемптона, нехай і в суперниках був сильний і підготовлений Тоттенгем, здається, що амбітному Лідсу вдасться продовжити свою переможну ходу і здобути ще одну непросту перемогу, але вже в гостях.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Стівенс, Беднарек. Салісу, Перро — Ворд-Праус, Лавія, Ромеу — А. Армстронг, Арібо

Лідс: Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрюйк — Рока, Адамс, Родріго — Ааронсон, Бамфорд, Гаррісон

прогноз 1:2

НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — ВЕСТ ГЕМ

НЕДІЛЯ, 14 СЕРПНЯ, 16:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

У своєму попередньому матчі Вест Гем нічого не зміг протиставити Манчестер Сіті ні в обороні, ні, тим більше, в атаці. Тепер команду Девіда Моєса очікує більш простий виклик в особі одного з новачків англійської першості, який розпочав сезон із поразки Ньюкаслу з рахунком 0:2.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Вільямс, Ворралл, Ніакате, Маккенна, Тоффоло — О'Браєн, Колбек, Лінгард — Авонії, Бреннан Джонсон

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Бен Джонсон, Зума, Кресвелл — Райс, Соучек, Лансіні — Боуен, Антоніо, Форнальс