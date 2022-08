Ось і стартував новий сезон англійської Прем'єр-ліги! На радість футбольним уболівальникам перший тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, результати яких мали частку сенсаційності, а самі матчі дозволили нам побачити загальну картину щодо поточної форми команд.

У стартовому турі АПЛ-2022/23 один із лідерів збірної України Олександр Зінченко допоміг Арсеналу здолати Крістал Пелес на Селхерст Парк завдяки асисту у своєму дебюті за новий клуб в офіційних поєдинках. Також один із новачків вищого дивізіону Фулгем несподівано для багатьох відібрав очки у Ліверпуля. Манчестер Юнайтед, у свою чергу, провалився з Брайтоном у першій грі Еріка тен Гага на посаді головного тренера в АПЛ, а Манчестер Сіті не зазнав проблем із Вест Гемом завдяки дублю Ерлінга Голанда.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися в першому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Поєдинок між Крістал Пелес та Арсеналом викликав великий ажіотаж не лише тому, що мав вивіску матчу-відкриття нового сезону в Англії. Значна частина пересічних українських фанатів запланувала перегляд цього лондонського протистояння багато в чому через дебют в офіційних іграх за "канонірів" українця Олександра Зінченка, який перейшов до команди Мікеля Артети цього літа з Манчестер Сіті. Як і очікувалося, нинішній керманич Арсеналу надасть Зіні величезний обсяг довіри, за що наш співвітчизник відплатив уже в своїй першій грі.

Арсенал почав у домінуючій матері, притиснувши "орлів" до своїх воріт з перших хвилин. Артета обрав схему 4-3-3, у якій Зінченко розташувався на позиції лівого захисника, але в більшості був ним тільки формально. Фактично 25-річний українець під час атак піднімався значно вище і виконував роль "хибного" центрального півзахисника в лівому напівфланзі, що можна порівняти з роллю Жоау Канселу в Манчестер Сіті. Коли Олександр брав активну участь у атакуючій фазі Арсеналу, оборона "канонірів" мала кілька варіацій: або Арсенал у рамках гібридної схеми перебудовувався в три центрбеки (Габріел-Саліба-Вайт), або Граніт Джака зміщувався з центру півзахисту на лівий фланг оборони, щоб підстрахувати українця.

У моменті з першим голом Зінченко під час подачі кутового висунувся з глибини до штрафної площі Крістал Пелес, виграв верхову боротьбу та асистував Габріелу Мартінеллі — колишньому 35-му номеру, який нині належить українському універсалу. Це було схоже на домашню заготівку, що загалом характеризує те, наскільки швидко українець вписався в систему Арсеналу, що загалом не дивно на тлі схожості з філософією Манчестер Сіті. В атаці Зінкі Вінкі (саме таке прізвисько дав Зіні голкіпер Арсеналу Аарон Рамсдейл) був вкрай корисним помічником для "канонірів", але з мінусів впали у вічі невиразні швидкісні характеристики українця. Особливо коли українець "піднаївся", то не завжди встигав повертатися в оборону, що могло закінчитися дуже плачевно в рамках очного протистояння з швидконогим Джорданом Айю. Проте загалом дебют Зінченка за нову команду можна назвати успішним, що підтверджує індивідуальна пісня про українця у виконанні виїзних фанів Арсеналу під час матчу.

Як уже писалося раніше, Арсенал контролював гру у першому таймі. Але якщо до перерви себе проявляли з кращого боку Зінченко та Габріел Жезус, то у другій половині зустрічі свій клас довелося демонструвати іншому дебютанту – центральному захиснику Вільяму Саліба, а також голкіперу Рамсдейлу. Після перерви Крістал Пелес перехопив ініціативу, через що виступ Арсеналу перетворився з впевненого домінування на типовий "валідол". Але за підсумками "каноніри" дотерпіли і навіть збільшили перевагу завдяки автоголу Гуехі. Працювати команді Артеті ще є над чим, але на тлі минулих двох зустрічей із підопічними Патріка Вієйра прогрес Арсеналу помітний неозброєним оком.

Крістал Пелес — Арсенал 0:2

Голи: Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (авт.)

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп (Г’юз, 86), Дукуре (Мілівоєвич, 75) — Аю, Езе (Ебіовей, 86), Заха — Едуар (Матета, 58).

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель — Сака, Партей, Джака, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор — Габріел Жезус (Нкетіа, 83), Мартінеллі.

Попередження: Клайн — Джака, Вайт.

Чи не головною сенсацією першого туру став результат поєдинку Ліверпуля, який вирушив у гості до лондонського Фулгема, що став переможцем Чемпіоншипу за підсумками минулого сезону і вкотре підвищився у класі. Підопічним Юргена Клоппа спочатку прогнозували перемогу проти аутсайдера, але результат виявився далеко не таким райдужним для червоної сторони Мерсісайда.

Зовсім не дивно, що Ліверпуль контролював м'яч велику частину зустрічі, але при цьому Фулгем користувався своїми нечисленними можливостями, та й загалом порадував своєю структорою гри в атаці, головною ударною силою якої є найкращий бомбардир минулого сезону Чемпіоншипа – Александар Мітрович. Сербський форвард, який оформив у ворота Ліверпуля дубль, вже не вперше "розривав" другий дивізіон Англії, але після цього виглядав невиразно в АПЛ. Можливо, цього сезону дана тенденція зміниться на позитивний бік. Як мінімум, за підсумками матчу з Ліверпулем для цього є всі передумови.

Команду Марку Сілви своїм виступом підтвердила, що не чіплятиметься за вищий дивізіон шляхом гри в "автобус", тому наступні матчі Фулгема мають бути цікавими з естетичної точки зору. З мінусів "дачників", звичайно, як і раніше, є гра в обороні, як це було і в момент їх останніх виступів у Прем'єр-лізі. Комбінація Ліверпуля в моменті з першим забитим м'ячем, на завершенні якого п'ятою опинився Дарвін Нуньєс, що вийшов на заміну, наочно продемонтувала проблеми Фулгема в пресингу і захисті. І це при тому, що Ліверпуль показав у цьому матчі далеко не найкращу гру, що вплинуло на підсумковий результат.

Переломним моментом зустрічі став вихід на заміну вищезгаданого Нуньєса, який, крім гола п'ятою, взяв участь у другому голі Ліверпуля і віддав асист на Мохамеда Салаха. Хтось називає як гол уругвайця, так і його асист "рандомними". Що ж... Так часто "рандомити" за короткий проміжок часу в одному матчі — це вже високий клас. У підсумку ми маємо нічию з рахунком 2:2, при тому, що в ході зустрічі у обох команд були попадання в каркас воріт та привезений Вірджилом ван Дейком пенальті. А ось після матчу найбільше здивував головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, який, говорячи про причину такого результату, зробив посилання на "сухе поле". Здається, мені відомо, який фактор заважатиме показати кращу гру, коли йтиме дощ.

Фулгем — Ліверпуль 2:2

Голи: Мітрович, 32, 72 (пен.) — Нуньєс, 64, Салах, 81



Фулгем: Родак — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Декордова-Рід (Даффі, 90+3), Перейра (Керні, 89), Кебано (Соломон, 65) — Мітрович.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо (Мілнер, 59), Тьяго (Елліотт, 51) — Салах, Фірміно (Нуньєс, 51), Діас (Карвалью, 78).



Попередження: Тете, Декордова-Рід

"Чи можемо ми грати з вами щотижня?" — чант з такими словами можна було почути на Олд Траффорд у ці вихідні у виконанні вболівальників Брайтона. Минула зустріч Манчестер Юнайтед та "чайок" завершилася розгромною перемогою других з рахунком 4:0. Цього разу різниця в рахунку була скромнішою, але виступ "червоних дияволів" не був значно кращим, ніж тоді.

Відразу хочеться зробити невелику ремарку для тих, хто після першого офіційного матчу встиг охарактеризувати призначення Еріка тен Гага як провал. Не варто очікувати, що нідерландський фахівець одразу переверне все з голови на ноги і в першому ж сезоні поверне "червоних дияволів" до Ліги чемпіонів. Для цього потрібен час, а наскільки успішним буде перебування тен Гага в Юнайтед — будемо дивитися на дистанції.

Брайтон вже не перший сезон є незручним суперником для багатьох команд Прем'єр-ліги, особливо для тих, у яких геть відсутній центр поля. Виступ Скота Мактомінея та Фреда — це 0 із 10. Шотландця так взагалі, як виявляється, навіть не треба хоч якось пресингувати, щоб він помилився у передачі. Просто дайте цьому хлопцеві вільний простір – він втратить м'яч сам.

Також у стартовому складі було ім'я Маркуса Рашфорда, але на полі про його присутність нагадували лише режисери трансляції. Чи стала гра в обороні Манчестер Юнайтед краще на тлі трансферу Лісандро Мартінеса? Позиційно – ні, що наочно демонструє перший гол Брайтона. У Юнайтед була кількісна перевага в гравцях у тому моменті, але манкуніанці без якогось пресингу спокійно дозволяють Леонардо Троссару віддати пас на Данні Велбека, який як до себе додому пройшов між двома центрбеками, здійснив простріл і віддав асист на Паскаля Гроса. Згодом німець заб'є ще один гол після невдалого сейву Давида де Хеа.

Наприкінці у "червоних дияволів" зберігалася надія зрівняти рахунок, але, на щастя для Брайтона, пенальті після фінального свистка призначають не так вже і часто. Заслужена перемога підопічних Грема Поттера, а манкуніанцям є над чим подумати перед зустріччю ще з одним незручним суперником команд "великої шістки" — Брентфордом.

Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:2

Голи: Мак Аллістер, (АГ), 68 — Гросс, 30, 39

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу (Маласія, 90) — Мактоміней (ван де Бек, 78), Фред (Роналду, 54), Санчо (Еланга, 90), Еріксен, Фернандеш (Гарначо, 90) — Рашфорд.

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Велтман, Троссар (Лемпті, 76), Марч (Колвілл, 90+1) — Кайседо, Мак Аллістер, Лаллана (Мвепу, 76), Гросс — Велбек.

Попередження: Мактоміней, Мартінес, Троссар, Магуайр, Шоу

Особисто для мене головним розчаруванням першого туру став виступ лондонського Вест Гема. І справа не в самій поразці. Зрозуміло, що команді Девіда Моєса протистояв Манчестер Сіті, який має статус чинного чемпіона країни. Просто було відчуття, що на полі знаходиться якийсь Бернлі, а не представник Англії у єврокубках. Мабуть, все-таки не просто так комплект домашньої форми має схожу колірну гаму.

Те, що Вест Гем зробив ставку на оборону, — це не дивно та більш ніж звично, але проти "містян" це виглядало як типовий "автобус" практично без будь-яких спроб втекти в швидку конртатаку, чим і славилися "молотобійці" у минулих двох сезонах. Єдиний удар у площину за весь матч (всього — шість), 25% володіння м'ячем...

І добре якби Вест Гем продемонстрував свою якість в оборонній фазі, але й тут лондонці виглядали посередньо і надто багато дозволяли гравцям Сіті. Більше дивує відсутність будь-яких тактичних змін у перерві, оскільки лондонці грали у другому таймі так само, як і в першому. Ймовірно, вплинула вимушена заміна воротаря Лукаша Фабіанскі вже на 29-й хвилині, хоча це досить спірне виправдання на тлі введення в цій кампанії АПЛ правила п'яти замін за матч...

В підсумку такі поєдинки — це легка здобич для новоспеченого форварда "містян" Ерлінга Голанда. Зірковий норвежець у своєму дебютному поєдинку в АПЛ оформив дубль. Перший м'яч — з пенальті, який він сам і заробив. Другий — це позиційний провал як центру півзахисту Вест Гема, який надав Кевіну де Брюйне непристойно багато вільного простору і часу для виконання розрізної передачі, та всієї лінії оборони, що банально загубила Голанда, оскільки вся чомусь дивилася тільки на м'яч.

Вест Гем — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 36 (пен.), 65



Вест Гем: Фабіанські (Ареола, 28) — Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессвелл — Соучек (Даунс, 90+3), Райс — Боуен, Лансіні (Бенрахма, 57), Форнальс (Ковентрі, 90+2) — Антоніо (Скамакка, 56).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — Гюндоган (Бернарду, 78), Родріго (Філліпс, 88), де Брюйне (Палмер, 88) — Фоден (Марез, 87), Голанд (Альварес, 78), Гріліш.



Попередження: Канселу.

Астон Вілла неприємно здивувала проти головного аутсайдера АПЛ. Серед головних невдах минулих вихідних виявилися підопічні Стівена Джеррарда, які з рахунком 0:2 у стартовому турі зазнали сенсаційної поразки від Борнмута — одного з новачків вищого дивізіону цього сезону та головного претендента на останнє місце в таблиці. Загадувати поки що зарано, але кращого старту кампанії для "вишень" важко і придумати. І це ще не забивав Домінік Соланке...

Борнмут - Астон Вілла 2:0

Голи: Лерма, 3, Мур, 81

Оновлений Лідс сильніший за "зубастий" Вулвергемптон. Команда Джессі Марша віддала м'яча під контроль супернику, який найчастіше звик грати другим номером, і зуміла здобути непросту перемогу. Після фінального свистка головний тренер Вулвергемптона Бруну Лаже показав свій "вовчий оскал" і вступив у словісну суперечку з керманичем Лідса, але цього разу все обійшлося лише словами.

Лідс - Вулвергемптон 2:1

Голи: Родріго, 24, Аїт Нурі (АГ), 74 — Поденсе, 6

Тоттенгем не залишив жодних шансів Саутгемптону. Незважаючи на пропущений м'яч на 12-й хвилині завдяки зусиллям капітана "святих" Джеймса Ворд-Прауса, вже до перерви "шпорам" вдалося конвертувати свою перевагу за грою у два забиті м'ячі, а після 60-ї хвилини - скористатися тим, шо Саутгемптон посипався, і збільшити перевагу ще на два м'ячі, один з яких — автогол Салісу. Більш ніж переконливий початок сезону для Тоттенгема та лідерство за підсумками першого туру, а Саутгемптон, мабуть, боротиметься за виживання.

Тоттенгем — Саутгемптон 4:1

Голи: Сессеньйон, 21, Даєр, 31, Салісу, 60 (аг), Кулушевські, 63 — Ворд-Праус, 12

Ньюкасл обіграв улюбленців пересічних уболівальників. Повернення легендарного Ноттінгема до АПЛ довелося чекати аж 23 роки, але у своєму першому матчі в рамках найвищого дивізіону "лісники" зазнали поразки з рахунком 0:2. Загалом результат очікуваний, адже головним завданням Ноттінгема буде уникнути вильоту, а Ньюкасла — зачепитися хоча б за місце у Лізі конференцій.

Ньюкасл - Ноттінгем 2:0

Голи: Шер, 58, Вілсон, 78

Челсі мінімально обіграв Евертон. Непрості три очки опинилися в активі команди Томаса Тухеля завдяки реалізованому пенальті у виконанні Жоржіньо та кільком ефектним сейвам від Едуара Менді. Український захисник Евертона Віталій Міколенко провів на полі всі 90 хвилин, одного разу завадив відзначитися Рахіму Стерлінгу і навіть міг оформляти асист після флангового навісу у першому таймі, якби не голкіпер Челсі. Та й взагалі в таборі лондонського клубу варто насамперед виділяти оборону, в який стабільно добре зіграв Тіаго Сілва та непогано дебютував Каліду Кулібалі.

Евертон — Челсі 0:1

Гол: Жоржиньо, 45+9 (пен.)

Лестер не змінюється та знову наприкінці матчу втрачає перемогу: на цей раз — проти Брентфорда. Команди продемонстрували результативний поєдинок, у якому перевагою володіли "лисиці", але у другій половині другого тайму "бджоли" скористалися звичною фізичною втомою суперника та змогли відіграти два м'ячі відставання. Як підсумок – нічия.

Лестер — Брентфорд 2:2

Голи: Кастань, 33, Дьюсбері-Голл, 46 — Тоуні, 62, Дасілва, 86

Усі любителі АПЛ у день старту нового сезону:

Так виглядає лінія оборони МЮ після підписання Лісандро Мартінеса:

- Голанд забиває один раз і відразу ж забиває знову

- Голанд лається один раз і відразу ж лається знову

Haaland scores once & immediately scores again. Haaland curses once & immediately curses again. #Prolific #WHUMCI pic.twitter.com/EZagZDxcQu