Англія

Несподівана відповідь керманича на чергове питання про нападника його команди.

Англійський Манчестер Сіті під час поточної трансферної кампанії витратив чимало коштів на користь дортмундської Боруссії, проте зрештою придбав нападника Ерлінга Голанда.

Однак 22-річний виконавець у першому ж офіційному матчі в складі "містян" — у Суперкубку Англії проти Ліверпуля (1:3) — не зміг відкрити лік забитим м’ячам у новому клубі, через що на нього почали чинити певний тиск найпалкіші вболівальники команди.

Під час останнього інтерв’ю керманича Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли запитали про психологічний стан його підопічного, на що він знайшов дуже незвичну відповідь:

"Я не сплю з Голандом! Не живу з ним, і тому не можу сказати, як він порається з тиском. Із того, що я можу побачити на тренуваннях, він спокійний на тлі матчів проти Вест Гема та Ліверпуля.

Коли Ерлінгу не вдається забити, люди кажуть, що, можливо, він і не настільки видатний нападник. Напевно, їм у цей момент здається, що настав кінець світу і все йде шкереберть.

Проте в таких ситуаціях краще залишатись спокійними та врівноваженими. Я буду заохочувати його ставати кращим бомбардиром щодня та щороку. Бути ліпшим за себе вчорашнього. Коли він досягне цього способу мислення, у нього з’явиться шанс стати найкращим бомбардиром усіх часів", — заявив іспанський керманич.

Нагадаємо, що найближчий матч Манчестер Сіті проведе вдома проти Борнмута 13 серпня, о 17:00.