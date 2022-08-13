Іспанія

Португалець таки перейде до Ла Ліги.

Барселона домовилася з Бернарду Сілвою про контракт до 2026 року, повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра. Каталонці впевнені, що зможуть підписати 28-річного португальця в останні дні трансферного вікна.

Найближчими днями Барселона зробить Ман Сіті офіційну пропозиції у 60 мільйонів євро, хоча раніше вже з'являлася інформація про домовленість між клубами.

Нагадаємо, у боротьбу за Сілву раніше хотів втрутитися ПСЖ.