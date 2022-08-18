Англія

Лондонський клуб увірвався в суперечку за підписання гравця.

Французький півзахисник Уссем Ауар уже не перше трансферне вікно є одним із найбільш запитуваних виконавців Ліги 1, проте його клубу, Ліону, до цього вдавалось утримуватись від продажу свого вихованця.

Однак під час поточної літньої кампанії переходів відсутня впевненість у тому, що "ткачі" й надалі будуть намагатись зберегти 24-річного виконавця в своєму складі, оскільки вони вже назвали суму відступних, які хочуть бачити в якості пропозиції від потенційних покупців.

Англійський Ноттінгем Форест тоді майже одразу припав на можливість розпочати перемовини з французьким колективом, однак "лісники" не довго залишались на самоті в процесі перемовин.

Як повідомляє французька преса, Крістал Пелес також зробив пропозицію Ліону.

Цікаво зауважити, що обидва англійські клуби дають за футболіста значно менше, аніж вимагає представник Ліги 1 — усього 15 млн євро.

У минулому сезоні Ауар відіграв 45 матчів, забивши вісім голів та віддавши чотири гольові передачі.