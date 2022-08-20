Англія

Захисник точно не потрібен своєму теперішньому клубу.

Чемпіон Європи-2020 в складі збірної Італії, лівий захисник Емерсон у складі лондонського Челсі під керівництвом німецького фахівця Томаса Тухеля не може знайти собі місця навіть на тлі річної оренди в складі французького Ліона, де був основним виконавцем.

У підсумку, "сині" на завершення поточного трансферного вікна хочуть домовитись із іншими клубами що продажу 28-річного італійця.

На цікаву пропозицію одразу ж припали кілька клубів, до переліку яких належать бергамаська Аталанта, Ноттінгем Форест та римський Лаціо.

Однак, судячи з повідомлення італійського журналіста Ніколо Скіри, перегони за право підписати Емерсона усе ж таки виграв інший лондонський клуб — Вест Гем.

15 млн євро — стільки запропонували "залізні" Челсі за їхнього футболіста, а власне бразилець отримав на підпис контракт до 2026 року.

За минулий сезон Емерсон забив один м’яч та віддав дві гольові передачі в 37 матчах у складі Ліона.