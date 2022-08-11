Італія

Захисник Челсі може повернутися до Італії.

Аталанта продовжує шукати різні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, "бергамаски" збираються оформити перехід захисника Челсі Емерсона Палмьєрі.

Минулого сезону італієць бразильського походження виступав на правах оренди за Ліон: на його рахунку 35 ігор у всіх турнірах, один гол та два асисти.

Нагадаємо, що на захисника Челсі також претендує представник англійської Премьєр-ліги — Ноттінгем Форест.