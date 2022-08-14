Англія

Угода із досвідченим сенегальцем розрахована на два роки.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Шейху Куяте.

Угода з 32-річним сенегальцем розрахована на два роки. Він дістався "лісникам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останні чотири сезони Куяте провів у складі Крістал Пелес. Минулої кампанії він провів 31 матч, у яких забив один гол і віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест здобув першу перемогу після повернення до АПЛ.