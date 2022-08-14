Угода із досвідченим сенегальцем розрахована на два роки.
Шейху Куяте, nottinghamforest.co.uk
14 серпня 2022, 18:59
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Шейху Куяте.
Угода з 32-річним сенегальцем розрахована на два роки. Він дістався "лісникам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Останні чотири сезони Куяте провів у складі Крістал Пелес. Минулої кампанії він провів 31 матч, у яких забив один гол і віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест здобув першу перемогу після повернення до АПЛ.