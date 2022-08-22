Англія

Поразка від Лідса сильно вдарила по самолюбству лондонців.

Вчорашня поразка від Лідса з рахунком 0:3 показала, що Челсі необхідно посилюватись, щоб боротися за високі місця в АПЛ. Лондонський клуб готовий активізуватися на трансферному ринку та придбати трьох футболістів до дедлайна.

Раніше стало відомо, що "аристократи" запропонували Барселоні за Обамеянга 15 мільйонів євро плюс Маркоса Алонсо. Також, як повідомляє Evening Standard, "сині" мають намір придбати захисника Лестера Веслі Фофана та вінгера Евертона Ентоні Гордона.

Таким чином, витрати Челсі в це ТО можуть перевищити 300 млн фунтів. Раніше клуб витратив 135 млн на Кукуреллю, Кулібалі та Стерлінга.