Англія

Юнайтед все ще веде перемовини по гравцям.

У матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переміг Ліверпуль із рахунком 2:1.

"Червоні дияволи" незважаючи на декілька підписань все ще ведуть перемовини із вінгером Аякса Антоні та півзахисником Барселони Френкі де Йонгом.

Їх продовжують чутки зв'язувати з Олд Траффорд, і це не просто так. Антоні вчора разом зі своїм агентом спостерігав за грою та був задоволений перемогою МЮ.

Що стосується де Йонга, то нідерландський хавбек вподобав публікацію в Instagram, де півзахисник Каземіро прибув у розташування свого нового клубу.

Раніше свої коментарі по матчу дали головний тренер МЮ Ерік тен Гаг та наставник Ліверпуля Юрген Клопп.