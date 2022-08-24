Англійські клуби найвищого дивізіону підтримали Україну в День її Незалежності.
Premier League
24 серпня 2022, 20:58
Сьогодні, 24 серпня, Україна, незважаючи на усі події минулих років у світі, святкує свій 31 день народження – День Незалежності!
Англійська Прем'єр-ліга цього важливого для нас дня підтримала український народ у війні з російськими окупантами.
"Клуби Прем'єр-ліги підкреслюють свою підтримку України💙💛 #StandWithUkraine", — написала АПЛ в своєму офіційному Twitter.
Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу.