Сьогодні, 24 серпня, Україна, незважаючи на усі події минулих років у світі, святкує свій 31 день народження – День Незалежності!

Англійська Прем'єр-ліга цього важливого для нас дня підтримала український народ у війні з російськими окупантами.

"Клуби Прем'єр-ліги підкреслюють свою підтримку України💙💛 #StandWithUkraine", — написала АПЛ в своєму офіційному Twitter.

Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу. 