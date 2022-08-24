Англія

Англійські клуби найвищого дивізіону підтримали Україну в День її Незалежності.

Сьогодні, 24 серпня, Україна, незважаючи на усі події минулих років у світі, святкує свій 31 день народження – День Незалежності!

Англійська Прем'єр-ліга цього важливого для нас дня підтримала український народ у війні з російськими окупантами.

"Клуби Прем'єр-ліги підкреслюють свою підтримку України💙💛 #StandWithUkraine", — написала АПЛ в своєму офіційному Twitter.

Premier League clubs highlight their continued support for Ukraine 🇺🇦#StandWithUkraine https://t.co/sHKe6gkGvs — Premier League (@premierleague) August 24, 2022

Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу.