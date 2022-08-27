"Червоні дияволи" можуть повернути габонця до АПЛ.
П'єр Емерік Обамеянг, фото getty images
27 серпня 2022, 00:38
Манчестер Юнайтед продолжает рассматривать различные варианты усиления атакующей линии поля.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "красные дьяволы" сделали предложение по Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Зазначимо, що габонець перейшов з Арсеналу до Барселони на початку року. За каталонців він провів 24 матчі та забив 13 голів.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед потрібно буде витримати конкуренцію збоку Челсі у трансфері Обамеянга.