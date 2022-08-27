Англія

"Червоні дияволи" можуть повернути габонця до АПЛ.

Манчестер Юнайтед продолжает рассматривать различные варианты усиления атакующей линии поля.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "красные дьяволы" сделали предложение по Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Зазначимо, що габонець перейшов з Арсеналу до Барселони на початку року. За каталонців він провів 24 матчі та забив 13 голів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед потрібно буде витримати конкуренцію збоку Челсі у трансфері Обамеянга.