Манчестер Юнайтед продолжает рассматривать различные варианты усиления атакующей линии поля.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "красные дьяволы" сделали предложение по Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Зазначимо, що габонець перейшов з Арсеналу до Барселони на початку року. За каталонців він провів 24 матчі та забив 13 голів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед потрібно буде витримати конкуренцію збоку Челсі у трансфері Обамеянга.