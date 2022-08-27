Клуби з АПЛ можуть провернути ще один трансфер.
Ян Беднарек, фото getty images
27 серпня 2022, 10:00
Астон Вілла продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, бірмінгемці хочуть оформити перехід Яна Беднарека із Саутгемптона.
Минулого сезону польський футболіст відіграв 34 поєдинки на клубному рівні, у яких відзначився чотирма забитими голами, а також отримав 10 жовтих карток.
Нагадаємо, що раніше новачок Астон Вілли Карлос порвав ахіллове сухожилля — він пропустить ЧС-2022.