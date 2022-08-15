Бразильський захисник отримав травму у матчі проти Евертона.
Дієго Карлос, Getty Images
15 серпня 2022, 15:55
Захисник Астон Вілли Дієго Карлос отримав серйозну травму у матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги проти Евертона (2:1). Про це повідомляє прес-служба "левів".
Наприкінці зустрічі проти "ірисок" 29-річний бразилець порвав ахіллове сухожилля і тепер його чекає операція.
На відновлення від такої травми потрібно щонайменше близько шести місяців.
Таким чином, Карлос пропустить не тільки більшу частину цього сезону, але й не зможе допомогти збірній Бразилії на чемпіонаті світу в Катарі.
Нагадаємо, Карлос перебрався в Астон Віллу цього літа із Севільї за 31 мільйон євро.