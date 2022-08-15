Англія

Бразильський захисник отримав травму у матчі проти Евертона.

Захисник Астон Вілли Дієго Карлос отримав серйозну травму у матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги проти Евертона (2:1). Про це повідомляє прес-служба "левів".

Наприкінці зустрічі проти "ірисок" 29-річний бразилець порвав ахіллове сухожилля і тепер його чекає операція.

На відновлення від такої травми потрібно щонайменше близько шести місяців.

Таким чином, Карлос пропустить не тільки більшу частину цього сезону, але й не зможе допомогти збірній Бразилії на чемпіонаті світу в Катарі.

Нагадаємо, Карлос перебрався в Астон Віллу цього літа із Севільї за 31 мільйон євро.