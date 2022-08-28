Англія

Іспанець близький до переїзду до чемпіонату Англії.

Іспанський півзахисник Реала Марко Асенсіо близький до зміни клубу.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, агент футболіста Жорже Мендеш запропонував послуги півзахисника клубам АПЛ. Раніше у ЗМІ була інформація, що Ліверпуль зацікавлений у послугах Асенсіо, також придивляється до футболіста Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив дві результативні передачі у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.

До речі, головний тренер мадридців Карло Анчелотті вважає, що Асенсіо варто залишитись, адже для клубу він є важливим гравцем.