Іспанець близький до переїзду до чемпіонату Англії.
МАРКО АСЕНСІО
28 серпня 2022, 14:04
Іспанський півзахисник Реала Марко Асенсіо близький до зміни клубу.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, агент футболіста Жорже Мендеш запропонував послуги півзахисника клубам АПЛ. Раніше у ЗМІ була інформація, що Ліверпуль зацікавлений у послугах Асенсіо, також придивляється до футболіста Манчестер Юнайтед.
Зазначимо, що минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив дві результативні передачі у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.
До речі, головний тренер мадридців Карло Анчелотті вважає, що Асенсіо варто залишитись, адже для клубу він є важливим гравцем.