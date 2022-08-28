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Микола Костенко назвав завдання нашої команди на двох престижних турнірах в Італії.

Головний тренер збірної України із пляжного футболу Микола Костенко прокоментував готовність нашої команди перед стартом у двох турнірах в Італії.

Починаючи з 29 серпня до 4 вересня, збірна України проведе матчі відбіркового раунду на Всесвітні пляжні ігри 2023 року, які проходитимуть на Сицилії.

За кілька днів, з 8 по 11 вересня, "жовто-сині" візьмуть участь у другому етапі Євроліги-2022 на Сардинії.

"Основним завданням у відборі до Всесвітніх пляжних ігор для нас є вихід до півфіналу, що забезпечить нам перепустку на ці змагання.

На другому ж етапі Євроліги ми ставимо за мету кваліфікацію на Європейські ігри. Для цього потрібно вдало провести матчі з Німеччиною та Азербайджаном і потім поборотися за потрапляння в шістку найкращих команд в поєдинках за п'яте—восьме місця. Є ще варіант, коли вдасться кваліфікуватися із сьомого місця, якщо господар ігор, який має автоматичну путівку, команда Польщі, посяде місце вище за Україну. На жаль, шанси позмагатися за перемогу в Суперфіналі Євроліги після поразок від Іспанії та Італії у нас суто теоретичні, тож готуємося більше до боротьби за так званий малий півфінал.

Щодо кадрової ситуації, то, на щастя, усі хлопці наразі здорові, травмованих немає. Є невелика психологічна втома після чемпіонату України, але всі вони професіонали, та й час для відновлення ще є", — наводить слова Костенка прес-служба УАФ.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Неруш (Гріффін), Тарас Коваленко (NC Beachsoccer).

Польові гравці: Ігор Борсук (Леванте, Іспанія), Олександр Корнійчук, Іван Глуцький, Максим Войток, Юрій Щериця, Дмитро Медвідь (усі — ВІТ), Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Андрій Пашко, Ігор Левченко (усі — Альтернатива), Олег Зборовський, Андрій Борсук (обидва — Артур М'юзік).

Всесвітні пляжні ігри. Розклад матчів:

29 серпня Швейцарія — Азербайджан — 15:30

30 серпня Україна — Азербайджан — 15:30

31 серпня Швейцарія — Україна - 13:00

Євроліга-2022. Дивизіон А. Група В. Розклад матчів:

8 вересня. 4 тур. Україна — Азербайджан — 15:30

8 вересня. 4 тур. Італія — Німеччина — 19:30

9 вересня. 5 тур. Україна — Німеччина — 15:30

9 вересня. 5 тур. Італія — Іспанія — 19:30