Англія

Нападник Атлетіко може опинитись у АПЛ.

Завершення цьогорічної літньої трансферної кампанії повністю відповідає усталеним традиціям, і саме тому сповнене великою кількістю новин щодо можливих переходів того чи іншого гравців.

Лондонський Тоттенгем у цьому процесі намагається триматись у безпосередньому епіцентрі подій, і найближчим часом на команду Антоніо Конте може очікувати додаткове підсилення в нападі.

Мадридський Атлетіко орендував у "шпор" лівого захисника Серхіо Регілона, проте натомість лондонський клуб може отримати навіть кращого виконавця зі складу "матрацників".

Ідеться про бельгійського нападника Янніка Феррейру Карраско, щодо якого є зацікавленість ізбоку англійського колективу, проте наразі перемовини щодо його можливого трансферу перебувають лише на початковій фазі.

Раніше Атлетіко наголошував на тому, що 28-річний виконавець відпрацює свій контракт до кінця, тобто до 2024 року.

За минулий сезон бельгієць відіграв 44 матчі, забивши шість голів та віддавши сім гольових передач.