Нападник перебрався до англійського чемпіонату.
Саса Каладжич, фото Вулвергемптон
31 серпня 2022, 15:27
Вулвергемптон довгий час працював над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, новачком команди став нападник Саса Каладжич.
Зазначимо, що цього сезону нападник вже відзначився трьома результативними передачами у трьох матчах.
У минулому сезоні нападник зміг забити 6 голів в 15 поєдинках Бундесліги у складі Штутгарту. Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що на нападника претендував також інший представник АПЛ — Манчестер Юнайтед.