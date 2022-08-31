Англія

Нападник перебрався до англійського чемпіонату.

Вулвергемптон довгий час працював над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, новачком команди став нападник Саса Каладжич.

Зазначимо, що цього сезону нападник вже відзначився трьома результативними передачами у трьох матчах.

У минулому сезоні нападник зміг забити 6 голів в 15 поєдинках Бундесліги у складі Штутгарту. Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що на нападника претендував також інший представник АПЛ — Манчестер Юнайтед.