Англія

Австрійський форвард Саша Калайджич змінить клуб вже у це трансферне вікно, перебравшись до Англії.

Нападник Штутгарта Саша Калайджич переходить у Вулвергемптон.

Як повідомляє кореспондент The Athletic Девід Орнштейн, Вулвергемптон домовився зі Штутгартом про підписання контракту із Сашею Калайджичем. Сума трансферу за 25-річного нападника збірної Австрії становитиме 18 мільйонів євро плюс бонуси.

Калайджич перебрався до Штутгарту з австрійського Адміра у 2019 році. За три сезони форвард провів за німецький клуб 60 матчів, забив 24 голи та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, на вихідних Вулвергемптон зіграв внічию з Ньюкаслом в АПЛ (1:1). Огляд матчу доступний за посиланням.