Англія

Український півзахисник не схотів переїжджати до Ліги 1.

Руслан Маліновський зацікавив кілька європейських клубів у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tutto Atalanta, Аталанта прийняла пропозицію Марселя щодо українського півзахисника.

Стверджується, що сума угоди складала 25 мільйонів євро, проте сам Руслан Малиновський відмовив французькому клубу, повідомляє Footmercato.

Нинішнього сезону Маліновський провів три поєдинки, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що раніше Тоттенгем відмовився від Маліновського, тому серед претендентів залишився тільки Марсель.