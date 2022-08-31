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Більшість клубів практично завершили комплектацію складу на майбутній сезон, проте трансферний ринок ще може піднести декілька сюрпризів.

Літнє трансферне вікно підходить до свого завершення, а це означає, що в європейських клубів залишаються лічені години для остаточного завершення комплектації своїх складів.

Дедлайн трансферного вікна завжди викликає особливий інтерес, оскільки цього дня можуть відбутися справді гучні та несподівані переходи. Вейн Руні у Манчестер Юнайтед у 2004 році, Серхіо Рамос у Реал Мадрид у 2005, Кіліан Мбаппе у Парі Сен-Жермен у 2017, Джейдон Санчо у Боруссію Дортмунд також у 2017. Всі ці трансфери поєднує те, що вони сталися в останній день трансферного вікна.

Грунтуючись на наявній інформації інсайдерів та спортивних ЗМІ, пропонуємо до вашої уваги п'ятірку найгучніших трансферів за версією Football.ua, які можуть відбутися в останні години цього літа.

Бернарду Сілва (з Манчестер Сіті до Барселони)

Почнемо наш невеликий список потенційних угод у дедлайн, мабуть, із найменш ймовірного трансферу з представлених у цій п'ятірці. Предметний інтерес до креативного плеймейкера Манчестер Сіті Бернарду Сілви з боку Барселони не є секретом. Для головного тренера "блаугранас" Хаві 28-річний португалець був чи не найбажанішою трансферною метою цього літа, та й сам гравець був не проти продовжити кар'єру на Камп Ноу, як і "містяни" були готові його продати.

Головною проблемою здійснення цього трансферу є фінансові запити Сіті — 85 мільйонів фунтів, що в нинішній ситуації є непідйомною сумою для Барселони. У каталонців були проблеми з реєстрацією своїх минулих літніх новачків через фінансові моменти у правилах Ла Ліги, та й майбутнє Мемфіса Депая з П'єром-Емериком Обамеянгом досі витає у повітрі (про другого поговоримо пізніше).

До всього цього, на тлі побаченого на старті сезону АПЛ, Бернарду Сілва є на сьогоднішній день дуже важливою фігурою в системі гри Хосепа Гвардіоли, тому потенційний його продаж точно не пройде безслідно. Навряд чи чинний чемпіон Англії наважиться відпустити Бернарду у дедлайн, але скажемо банальну фразу: у футболі можливо все.

Кріштіану Роналду (з Манчестер Юнайтед хоч кудись)

Трансферна сага, у головній ролі якої грає Кріштіану Роналду, триває більшу частину того літа. Про бажання зіркового вікового португальця покинути Манчестер Юнайтед всього через сезон після повернення на Олд Траффорд стало відомо ще на початку липня цього року, після чого пішли пропуск частини передсезонного збору і лава запасних на матчах АПЛ.

Головна мотивація "містера Сі" зрозуміла — це виступи у Лізі чемпіонів та перемоги у турнірах. Роналду вже 37 років — завершення кар'єри не за горами, тому він фізично не має часу на те, щоб брати участь у довгостроковому проєкті нового головного тренера МЮ Еріка тен Гага.

Майбутнє Кріштіану Роналду так чи інакше потребує вирішення. Було безліч трансферних чуток щодо португальця, але єдина тверда та предметна пропозиція цього літа надійшла від клубу з Саудівської Аравії, який пропонував багато мільйонів. Клуби з Ліги чемпіонів, у свою чергу, поки що або не можуть дозволити собі Роналду в фінансовому плані, або вважають, що він їм непотрібний. Наявні приклади — Атлетіко Мадрид та Спортінг Лісабон, які найчастіше фігурували в пресі.

При всьому цьому ми не забуваємо про професіоналізм Жорже Мендеша, який точно здатний знайти вихід навіть із найнепростішої ситуації... Челсі, Наполі або все-таки продовження кар'єри в Манчестер Юнайтед – зовсім скоро про це дізнаємось.

П'єр-Емерік Обамеянг (з Барселони до Челсі)

Повернення зіркового форварда П'єра-Емерика Обамеянга до англійської Прем'єр-ліги після його скандального відходу з Арсеналу до Барселони взимку минулого року може відбутися набагато раніше, ніж передбачалося. В іспанській Ла Лізі зірковий габонець проявив себе досить непогано і змусив забути про ті промахи в порожні ворота, які ми бачили у його виконанні в останній період його кар'єри на Емірейтс.

Головний і, мабуть, єдиний претендент на колишнього капітана Арсеналу – це лондонський Челсі, головний тренер якого Томас Тухель знайомий із габонцем ще під час роботи у дортмундській Борусії. У ЗМІ досить часто фігурує інформація, що "сині" погодили трансфер Обамеянг приблизно за 23 мільйони євро, не рахуючи бонусів.

Існує велика ймовірність, що колишній капітан "канонірів", у якого навіть є татуювання, присвячене Арсеналу та Емірейтсу, продовжить кар'єру в іншому лондонському гранді. З урахуванням підписання Барселоною Роберта Левандовські, який, очевидно, буде ключовим центрфорвардом команди, такий крок з боку Обамеянга виглядає логічним.

Руслан Маліновський (з Аталанти до Марселя або Тоттенгема)

Після того, як у пресі з'явилася інформація про конфлікт між головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні та одним із ключових гравців його команди Русланом Маліновським, майбутнє українця у стані бергамасків опинилося під великим питанням з урахуванням ще й відсутності Аталанти серед учасників єврокубків цього сезону.

"Це правильно, що Аталанта шукає гравця, який може гарантувати більше 6 голів за сезон. Він дуже добре адаптувався, але це правильно, що на ринку шукають гравців з більш відповідними характеристиками для нашої гри", - таким чином Гасперіні прокоментував нещодавні чутки про можливий продаж Маліновського, що тільки збільшило ймовірність зміни клубної прописки з боку одного з лідерів збірної України.

Головними претендентами на найкращого асистента Серії А сезону-2020/21 називалися Марсель та Тоттенгем, але, виходячи з останньої інформації від авторитетного французького видання L'Equipe, лондонський клуб більше не бере участі у трансферних перегонах за Русланом.

Що може запропонувати українцю Марсель? Головне – участь у Лізі чемпіонів та роль ключого гравця в одному з найкращих клубів Франції. Аталанта хоче виручити за Маліновського 30-35 мільйонів євро, хоча стартовий цінник був близько 20 млн євро.

Михайло Мудрик (з Шахтаря в Арсенал чи Брентфорд)

Одним із головних талантів України Михайло Мудрик таки може залишити донецький Шахтарем до завершення трансферного вікна. Різні чутки щодо потенційного переходу 21-річного вінгера фігурували у пресі все літо. Повідомлялося і про готовність Евертона заплатити 30 мільйонів євро, і про інтерес Ніцци, і про тривалі переговори з леверкузенським Баєром, які завершилися безуспішно.

Але останні кілька днів на горизонті з'явився цікавіший варіант з англійської Прем'єр-ліги, який на даний момент лідирують у турнірній таблиці і вже має у своєму складі одного українця — лондонський Арсенал. "Каноніри" цього літа відправили Ніколя Пепе в оренду до Ніцци, тому потребують перспективного вінгера, який конкуруватиме з Букайо Сака та Габріелом Мартінеллі за місце у стартовому складі. Зважаючи на вміння Мудрика зіграти на обох флангах атаки, не дивно, що Мікель Артета звернув на нього увагу (можливо, не обійшлося без роботи "агента" Олександра Зінченка).

Деякі джерела пишуть, що 21-річний виконавець вже навіть узгодив умови можливого майбутнього контракту з Арсеналом, однак досі залишається відкритим питання стосовно того, чи погодиться Шахтар на продаж власного вихованця, якого вони категорично відмовлялися відпускати у будь-який клуб все це літо. Поки Арсенал спілкувався тільки з агентами Мудрика, проте офіційних пропозицій "гірникам" не робив. Є в пресі інформація, що, нібито, 30 мільйонів євро готовий заплатити інший клуб АПЛ — Брентфорд. Як згадувалося раніше, аналогічна пропозиція від Евертона минулого тижня була відхилена Шахтарем. Подивимося, що зрештою з цього вийде.